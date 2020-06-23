Эрдоган: Турция потеряла позиции в борьбе с коронавирусом

«Цифры последних дней показывают, что мы потеряли свои позиции в борьбе с эпидемией. Но мы стремимся убрать пандемию из нашей повестки дня, соблюдая правила дезинфекции, маски и дистанции», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Отметим, что случаи коронавирусной инфекции в Турции удвоились почти до 1 тыс. 600 в день с тех пор, как турецкое правительство ослабило профилактические меры в начале этого месяца, отменив комендантский час в выходные дни и внутренние ограничения на поездки.

Добавим также, что Турция ввела обязательное ношение масок в общественных местах в 45 провинциях, причём в среду распространила действие этого постановления на Стамбул, Анкару и Бурсу.

Вместе с тем Министерство здравоохранения Турции в минувшее воскресенье зарегистрировало 1 тыс. 192 подтверждённых случая заболевания COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных в стране достигло 187 тыс. 865.

При этом официальное число погибших в Турции выросло на 23 до 4 тыс. 950 человек. За тот же период времени выздоровели 160 тыс. 240 пациентов.

В свою очередь ведущая медицинская ассоциация Турции (TTB) раскритиковала решение правительства ослабить ограничения, заявив, что эти шаги были сделаны слишком рано и не были поддержаны с научной стороны.

«Есть разговоры о том, когда наступит вторая волна, но мы ещё не смогли преодолеть первую волну. Успех Турции в лечении может быть объявлен преждевременно, способом, который не основан на научных изысканиях», — заявили в TTB на пресс-конференции.