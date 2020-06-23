«Это наша родина, сынок». Как российские звезды призывают идти на голосование по Конституции

С начала июня, когда вся Россия узнала о датах голосования по поправкам в Конституцию, в социальных сетях стали появляться агитационные посты звезд. Пламенными речами они призывали подписчиков принять участие в общероссийском голосовании, а некоторые даже открыто выражали свое мнение. Кто из них будет голосовать «за» и чем аргументирует свой выбор — в подборке altapress.ru.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

Снимок экрана @plushenkoofficial

Агитационные или пропагандистские посты в Instagram замечены у Ольги Бузовой, Cтаса Михайлова, Анфисы Чеховой, Кети Топурии, Эвелины Бледанс и некоторых других знаменитостей.

Ольга Бузова призывает подписчиков голосовать за поправки в конституцию.

www.instagram.com/buzova86/

Есть и те, кто открыто выразил недовольство новыми поправками. В этой категории отметился Сергей Шнуров с очередным поэтическим шедевром и журналист Юрий Дудь.

Голосовать, скорее всего, «за» также будут Евгений Плющенко и Яна Рудковская — они сняли агитационное видео вместе со своим сыном Сашей. Звездная пара просит зрителей «не обесценивать свою позицию» и обязательно проголосовать. Ролик быстро распространился и набрал более 1,5 млн просмотров в Instagram. Пользователи соцсети обрушились на пару с гневными комментариями, а известный комик Илья Соболев снял пародию.

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