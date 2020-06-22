Убьем всех зайцев бийские депутаты одобрили передачу лесного участка коттеджную застройку

Очередная сессия Бийской гордумы увенчалась жаркой полемикой депутатов о судьбе участка хвойного леса в Заречье площадью 4 га, который мэрия города решила отвести под коттеджную застройку. Как сообщает «Бийский рабочий», мундепы разделились на тех, кто поддержал возможность продажи куска «зеленой» земли, и тех, кто от лица горожан выступил против возможной вырубки деревьев. «Банкфакс» пообщался с представителями двух лагерей, чтобы прояснить их позицию. Между тем источники «Банкфакса» не исключают, что отдельные депутаты сами могут иметь интерес к освоению этих участков.

Как пишет БР, мэрия Бийска в лице отдела архитектуры предложила перевести земельный участок в Заречье рядом с Покровской церковью на улице Амурская из подзоны рекреационного назначения в подзону жилой застройки. Речь идет о 4 га хвойного леса. В администрации города пояснили, что в случае смены назначения эту территорию можно будет поделить на участки и продать под индивидуальное жилое строительство.

В данный момент здесь растут сосны, местные жители дорожат зеленой зоной. Однако планы мэрии основаны на экономическом интересе. «На указанной территории предполагается образовать земельные участки в целях их дальнейшей продажи с публичных торгов под индивидуальное жилищное строительство. В границы зон ограничений использования земельных участков и объектов недвижимости территория не попадает. Также требуется внести аналогические изменения в Генеральный план городского округа», — говорится в пояснительной записке к проекту решения, который рассматривался на последнем заседании БГД.

При этом сумму, которую может выручить городской бюджет от продажи территории, депутатам не назвали. Однако в ходе дискуссии речь шла об «очень хороших деньгах», как примерную стоимость для себя обрисовали сторонники перевода. К тому же отмечается, что вопрос о данном участке не был внесен отдельно и рассматривался в рамках пакета поправок к Генплану Бийска. Отдельные мундепы предлагали рассмотреть его в особом порядке из-за особой значимости, но инициатива поддержки не нашла.

Главной темой для споров в гордуме стали возможные рубки деревьев. По данным БР, в полемику включились почти все фракции кроме КПРФ, которая в обсуждении не участвовала и молча согласилась с отдачей лесного участка под застройку. На фоне такой отрешенности коммунистов от их «коронного» вопроса любопытно, что бурное обсуждение возникло внутри фракции единороссов.

Так, на защиту зеленой зоны встала представитель фракции ЕР Марина Сергеева, которая не нашла большой поддержки от однопартийцев. «Я сама там живу. Могу точно сказать: это не бесхозный участок. В прошлом году в этом лесу субботник проводили. Я не могу сказать, что против перевода участка в жилую зону, но надо делать это грамотно, с учетом пожеланий», — сказала Сергеева.

Похожую позицию занял депутат гордумы Руслан Курасов. «От граждан есть обращения с просьбой не застраивать эту территорию. Понятно, что бюджет пополнять надо, но все-таки не за счет таких общественных территорий с озеленением. И потом надо понимать: а сможем ли мы в этом случае контролировать вырубку деревьев. Мы потому и хотим сначала предусмотреть рычаги воздействия при строительстве, если оно ведет к вырубкам», — сказал он.

Между тем представитель фракции ЛДПР Сергей Глушков сказал, что жителям Заречья нужно предоставить альтернативное место для отдыха. «О чем мы говорим, если граждане обращаются, и они против застройки? Они хотят где-то погулять. Мы можем им альтернативу предоставить? Хотя бы в перспективе? Парк, например, планируется?», — задался вопросами депутат, которые, по всей видимости, остались без ответа.

При этом источники «Банкфакса» полагают, что некоторые депутаты и сами могут иметь виды на эту землю. По данным инсайдеров, некоторые члены БГД якобы уже присмотрели себе уголок в лесной зоне Заречья для постройки дома: здесь имеются все коммуникации, в том числе газ, да и церковь рядом.

Лоббисты перевода лесного участка в зону застройки вовсе не верят, что кто-то может встать на его защиту. «А от кого поступило предложение не застраивать? От какой группы жителей? Какое отношение они имеют к этому участку? Кто они такие?» — усомнилась в существовании противников появления коттеджей единоросс Наталья Быкова.

В свою очередь ее коллега по фракции Игорь Степанов оправдал передачу леса открывающимися финансовыми возможностями. «А чем жители Заречья отличаются от жителей 23-го микрорайона? В центре люди тоже хотели бы, чтобы у них сосны под окнами росли. Но ведь нет. А на Льнокомбинате скоро отремонтируют парк. И вообще — рядом есть бор. То есть мест для прогулок — много. Не отказываться же от такой суммы в бюджет», — считает депутат.

В пользу продажи земли также высказалась и представитель «партии власти» Людмила Бузунова. Она предложила местным жителям альтернативу – гулять рядом по территории церкви, с которой для этого еще надо договориться.

Коммерческая сторона вопроса также стала приоритетной для председателя Бийской Гордумы Сергея Ларейкина. По его словам, в случае продажи лесного участка город выиграет дважды. «Землю под застройку выделять надо, потому что стоимость высокая. И мы же понимаем, что те люди, которые будут покупать тут участки, не будут портить среду обитания для себя же. Мы рассчитываем на то, что деревья будут сохранены. А сейчас это просто хороший земельный участок с развитой инфраструктурой, там есть газ. И не такое уж это идеальное место для отдыха. Этот участок — бесхозный. Кто за ним следит? А так — мы сразу убьем всех зайцев: и территорию облагородим, и бюджет получит деньги», — заявил спикер.

В итоге большинством голосов для 4 га леса в Заречье было изменено назначение. Теперь мэрия сможет нарезать его на отдельные участки и распродать их с торгов.

«Банкфакс» связался с представителями двух лагерей. Депутат Марина Сергеева пояснила, что конкретные параметры и цены на данную землю мэрия действительно не назвала. «Сказали «хорошие деньги». Возможно, речь идет в общем о 20-30 млн рублей. Потенциальных покупателей не называли. С предложением о переводе зоны выходило городское управление муниципальным имуществом. О чьих-то личных интересах мне ничего неизвестно. Кто-то, может быть, на эти участки и претендует, но кто именно, я не знаю», — пояснила депутат. По ее словам, в соответствии с нормами проведение экспертизы по оценке числа деревьев на данном участке не требуется. Однако она считает, что это необходимо, чтобы установить, какой ущерб экосистеме города будет нанесен в случае рубок. Также Сергеева отметила, что жители Заречья и других районов города готовы отстаивать зеленую зону.

В свою очередь Игорь Степанов пояснил, что пока неизвестно, сколько будет стоить земля в хвойном лесу. «Если простой участок продается по цене в районе 500 тысяч рублей, то, я думаю, что участок в лесу будет стоить, может, в два раза дороже. Сейчас сложно определить. В этом же лесу уже есть коттеджи. Когда люди их строили, то сохранили все деревья нетронутыми», — сказал депутат. По его словам, на этой земле можно построить дома, при этом не прибегая к массовым рубкам.

На вопрос о том, много ли может найтись покупателей на эти участки, Степанов ответил следующее: «Мы сегодня живем такое время, которого не было уже 10 веков. Я был в храме Благодатного огня, который находится в Иерусалиме. Там даже в эпоху оккупации не прекращались службы, а сегодня их нет. Настоятель храма говорит, что 10 веков такого не было. Поэтому сейчас что-то прогнозировать – неблагодарное дело».

Между тем, по данным ИА «Банкфакс», в случае, если на лесном участке начнется снос деревьев, местные жители готовы выйти на протестную акцию.