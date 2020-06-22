Иран начнет переговоры о компенсации из-за крушения украинского самолета

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На месте крушения украинского Boeing 737 в окрестностях Тегерана, 8 января 2020 года
Twitter.com
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна готова начать переговоры о возмещении ущерба из-за крушения самолета «Международных авиалиний Украины», которое произошло в январе этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Канады.
Зариф в ходе телефонных переговоров с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем обещал, что власти Ирана оперативно отправят бортовые самописцы во Францию для проведения анализа.
Он также согласился начать переговоры о компенсациях и сообщить обновленную информацию по этому вопросу на встрече Международной организации гражданской авиации на этой неделе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что Киев может обратиться в международные суды, если Иран не предоставит черные ящики сбитого в Тегеране самолета Boeing.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина может обратиться в суд по делу о сбитом Ираном Boeing
— Reuters: Иран готов отправить черные ящики украинского Boeing в Париж
— СМИ: Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Источник