Саудовская Аравия из-за COVID-19 отменила хадж для зарубежных паломников

Паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине в 2020 году будет разрешено лишь небольшому количеству мусульман, зарубежным гостям в поездке будет отказано. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

«В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году — по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, в Саудовской Аравии выявили 161 тыс. случаев заражения COVID-19, более 1,3 тыс. человек скончались. Это самые высокие показатели среди арабских стран.

Ранее стало известно, что количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек. Лидером по числу выявленных случаев заражения является США (2,28 млн). Далее следуют Бразилия (1,08 млн), Россия (591 тыс.), Индия (425 тыс.), Великобритания (306 тыс.) и Испания (292 тыс.).