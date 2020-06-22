Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

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РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.

«47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 — это много? Это мало», — сказала Голикова в интервью программе «Познер».

Она добавила, что зарплату свыше 100 тыс. руб. получают в России всего 7,1% работающих граждан.

По данным Росстата, номинальная средняя зарплата по итогам 2019 года составила 47 867 руб.

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