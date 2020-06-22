Пушков прокомментировал нежелание Зеленского посетить парад Победы

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Sergey Dolzhenko/Reuters

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал категорическое нежелание президента Украины Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москве.

Сенатор не удивился заявлению украинского лидера.

«Зеленский в интервью «The Globe and Mail» подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву», — написал Пушков.

По его словам, эти слова Зеленского в очередной раз показали правильность решения не направлять ему приглашение.

Ранее Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил официальное приглашение.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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