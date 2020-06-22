Самые интересные видео 22 июня

Избиение колбасой, цветы подъемным краном и дерево, ставшее музеем — в сегодняшней подборке «Блокнота».

В Сети 22 июня появился видеоролик – активисты украинской гей-организации KyivPride установили радужный ЛГБТ-флаг на монумент «Родина-мать» в Киеве. Авторы сообщили, что их девиз – «Родина-мать за равенство для всех». Флаг установили в честь Pride Month (месяца поддержки ЛГБТ-сообщества).

Подарок мечты: в Уфе романтик заказал кран, чтобы доставить девушке цветы на балкон

Но просчитался, и стрела кончилась этажом ниже. Немного не хватило, но ведь главное внимание, правда?

Двое мужчин устроили драку в Киевской области Украины. В результате один избил второго колбасой. Драка началась еще на кассе в магазине. Там один из них оплачивал покупку колбасы, которая позже превратился в орудие для избиения.

В Москве у здания ФСБ на Лубянке 22 июня начались пикеты против приговоров фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Задержаны не менее восьми участников акции.

Погибшее дерево не означает, что оно стало бесполезным. В нашем видео вы можете в этом убедиться. Азиатский парень время на самоизоляции потратил не зря. Так в одном из деревьев он вырезал целый подводный мир! Такой экспонат можно смело выставлять в музей ручных изделий.

Присылайте снятые вами интересные видео в директ Instagram @bloknot_russia.

А по ссылкам вы можете увидеть подборки самых необычных видео 21 июня и 20 июня.