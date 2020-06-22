В Турции против НРП инициировано 141 расследование по подозрению в «оскорблении президента»

По словам Озела, преступление об оскорблении президента следует исключить из Уголовного кодекса, поскольку оно предназначено для нейтрального президента в парламентской системе, а не президентской формы правления, связанной с партией, принятой в Турции.

«Это попытка ограничить участие оппозиции в политике и вмешаться в судебную систему», — цитирует его Cumhuriyet.

Озел также заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган злоупотребляет данным обвинением. По последним данным, во время пребывания Эрдогана на посту лидера страны на основании этого обвинения было осуждено 5 тыс. 683 человека, по сравнению с 71 при одном из бывших президентов Сулеймане Демиреле.