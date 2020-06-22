12 команд Мирового тура планируют стартовать на Вуэльте Бургоса-2020

Вуэльта Бургоса (Vuelta a Burgos), которую планируют провести с 28 июля по 1 августа, должна стать первой велогонкой категории 2. Pro в возобновлённом сезоне европейского календаря.

По сообщению средств информации провинции Бургос, организаторы гонки уже получили запрос на участие от 40 команд. 22 места участников отданы 12 командам Мирового тура, испанским профессиональным командам Caja Rural, Euskaltel-Euskadi, Burgos-BH и нескольким континентальным командам.

Для сравнения, в прошлом году лишь 4 команды Мирового тура принимали участие в Вуэльте Бургоса. В этом году, если открытию велосезона не помешает непредвиденная ситуация с Covid-19, на старт должны выйти команды Movistar, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo, Bahrain McLaren, Cofidis, Jumbo-Visma, NTT Pro Cycling, UAE Team Emirates, Israel Start-Up Nation, Astana, Team Ineos, Mitchelton-Scott. В числе участников Ричард Карапас, Алехандро Вальверде, Энрик Мас, Микель Ланда, Стевен Крёйсвейк, Наиро Кинтана, Саймон и Адам Йейтс, Мигель Анхель Лопес.

Маршрут Вуэльты Бургоса, который включает горный финиш на Пикон Бланко и 11-м подъём Лагунас де Нейла, пока ожидает одобрения местных властей.

Вуэльта Бургоса станет тестом в плане соблюдения медицинского протокола UCI, предполагающего ограничение общения с помощью так называемых «пузырей», в которых будет проходить общение гонщиков и персонала каждой из команд, и «пузыря» пелотона, отделённого от зрителей, журналистов и персонала гонки; социальное дистанцировние, тестирование на Covid-19 во время соревнований; назначение ответственного за соблюдение мер врача. На данный момент UCI не уточняет, что будет сделано в случае подозрения на Covid-19 во время проведения гонки.

Маркос Морал, директор Вуэльты Бургоса, в интервью AS рассказал: «Мы усиленно работаем, чтобы всё прошло как надо. Наша гонка будет тестом для организаторов других велогонок. Множество телекомпаний со всего мира подают запрос на трансляцию велогонки. Мы осознаём возможные последствия и риски из-за того, что станем первой гонкой, проводимой в нормальных условиях. Но если всё пройдёт хорошо, провинция Бургос получит невиданное ранее внимание».