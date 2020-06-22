Молодых парней алтайского села приговорили реальным срокам попытку убийства девушки

Тальменский районный суд признал виновными двух молодых людей, которые пытались убить девушку, сбросив ее с моста. О подробностях информирует Западно-Сибирское СУТ СКР.

В ходе суда и следствия было установлено, что 21-летний парень с 19-летним товарищем поссорились с 25-летней девушкой в ходе распития алкоголя. На почве личных неприязненных отношений они решили ее убить. Ночью 6 февраля 2020 года все трое находились на железнодорожном мосту через реку Чумыш в Тальменке. Молодые люди схватили знакомую за одежду и сбросили вниз с высоты 13 метров на лед, после чего скрылись.

Выжившую девушку в тяжелом состоянии около 10:00 следующего утра обнаружили местные жители. Она не могла самостоятельно передвигаться и пролежала на льду около восьми часов. Ее доставили в больницу.

В результате подозреваемых задержали сотрудники полиции. Материалы расследования Барнаульского следственного отдела на транспорте, в том числе с признательными показаниями и результатами следственного эксперимента, были направлены в Тальменский районный суд, который вынес обвинительный приговор. Жителей села судили по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору). В итоге старшего приговорили к лишению свободы на 8 лет и 6 месяцев, а его товарища – к 8 годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.