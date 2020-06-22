На Волині вводять більш жорсткий карантин

На території Волині посилюють протиепідемічні заходи.

Продовжити карантин на території області та посилити протиепідемічні заходи в частині контролю за їх дотриманням вирішили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулося під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 22 червня 2020-го року, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Члени комісії, заслухавши головного державного санітарного лікаря області Наталію Янко, вирішили взяти до виконання постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020-го року №500, та, окрім цього, прийняли ряд додаткових рішень, враховуючи епідемічну ситуацію в області.

Нагадаємо, що днями Уряд прийняв рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020-го року та запровадив окремі протиепідемічні заходи в умовах адаптивного карантину.

Однак, Волинська область досі залишається в числі тих, хто все ще не готовий до послаблення карантинних обмежень та переходу до наступного етапу адаптивного карантину через високий показник захворюваності. На сьогодні коефіцієнт виявлення випадків інфікування в області становить 21,16 відсотків (при рекомендованих не більше 11-ти), а показник динаміки зростання інфікування COVID-19 становить 23,5 відсотка (при рекомендованому не більше 10-ти).

Тож, відповідно до подання головного державного санітарного лікаря області з 22 червня 2020-го року на території Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:

1) роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім:

діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менше як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14-ти років), діяльності з надання послуг із здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок;

2) здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;

3) проведення релігійних заходів за участі більше 10-ти осіб;

4) роботи дошкільних навчальних закладів.

Окрім цього, в окремих районах, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів – Ратнівський та Камінь-Каширський.