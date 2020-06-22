Татарстану разрешили перейти на второй этап снятия ограничений​

Татарстан может переходить на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее разрешение получено, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«Мы получили согласование на сегодня с федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о переходе на второй этап снятия ограничений. Сейчас прорабатываются вопросы о дальнейшем частичном снятии ограничительных мероприятий, будет соответствующее постановление кабинета министров. Пока мы не обсуждали вопрос, в каком виде оно выйдет», — сказала она в рамках пресс-конференции.

По ее словам, предлагается возобновить работу детских оздоровительных учреждений. Напомним, ранее их планировалось открыть с начала июля. Также прорабатывается вопрос открытия торговых объектов площадью до 800 кв. м с отдельным входом. Какие конкретно послабления начнут действовать, станет известно после 24 июня.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на втором этапе в регионе можно открывать магазины площадью до 800 кв. м и отдельные образовательные организации.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.