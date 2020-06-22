«Дарю вам миллион, если в губах находят гель»: Бородина предложила сделку хейтерам

Телеведущая в очередной раз ответила на обвинения в злоупотреблении уколами красоты.

Телеведущая Ксения Бородина относится к тем селебрити, кто активно общается в подписчиками и всегда обращает внимание на колкости хейтеров. В этот раз ведущая «Дома-2» обиделась на пользователей, которые упрекнули ее в бьюти-уколах. Многие подозревают, что Бородина увеличила губы, которые стали заметно больше по сравнению с началом карьеры. Возмущенная наглостью подписчиков телезвезда предложила пари самым смелым.

«Один миллион рублей на кону. Мы идем с вами на УЗИ губ, и если там находят гель, то я вам — один миллион. За меньшие деньги время свое тратить не буду. Так что начинайте сбор», — рассказала об условиях сделки телеведущая.

Также Ксения заявила, что некоторые люди «думают только задницей», когда задают ей бестактные вопросы о асимметрии губ. Звезда «Дома-2» отметила, что у каждого человека свои недостатки, и инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты тут не при чем.

По словам Бородиной, она не против накаченных губ, если они сделаны аккуратно, но ей эта процедура не требуется.

Интернет-пользователи в очередной раз «разнесли» уверенную в себе телеведущую: «Она с каждый годом становится все больше похожа на Рустама Солнцева. Перебарщивает с макияжем», «В интернете в свободном доступе фото до/после. Что в этом такого сказать — да, сделала?», «Ксения держит всех за дураков. По верхней губе прекрасно видно, что накачано».

Ксения Бородина регулярно устраивает разборки с подписчиками. В 2019 году телеведущая устроила «публичную порку» одной из поклонниц, которая тайком сфотографировала отдыхающую с детьми телеведущую. Она нашла страницу автора неудачных фото и опубликовала ее личные снимки к себе в блог на сутки.

«Вчера 2 козы прямо на лежаке спецом пришли, и пока я отворачиваюсь, фоткают! Ну это же диагноз! Сидит на пляже, как чекист! Просто это показывает дешевизну вашу, ты хоть и в дорогом отеле, но цена тебе 3 копейки», — возмущалась Бородина.

Недавно ведущая «Дома-2» публично унизила модель Викторию Боню. По мнению Ксении из-за пандемии коронавируса у многих людей, включая Боню, отключилось критическое мышление. Другой причины, почему экс-участница «Дома-2» паникует из-за связи 5G и массовой вакцинации, телеведущая не видит.

«Наконец-то она в развитие ударилась, а то столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе – сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле», — заявила телеведущая.