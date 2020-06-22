Новыми депутатами АКЗС могут стать гендиректор, кооператор и маслодав

В Алтайском крае партия власти «ЕР» определила кандидатов в депутаты АКЗС и органов местного самоуправления, сообщили на сайте регионального отделения.

Сессия АКЗС, 26 марта 2020 года.

Анна Зайкова.

На праймериз (предварительном голосовании) отбирали кандидатов на осенние выборы.

«На территориях трех одномандатных избирательных округов АКЗС — в Барнауле (округ № 26), Бийске (№ 31), Краснощековском, Курьинском, Чарышском и Шипуновском районах (№ 12), где 13 сентября 2020 года состоятся довыборы депутатов краевого парламента», — уточнили в партии.

Путем рейтингового голосования из 15 вероятных кандидатов определили трех представителей «ЕР» на предстоящие выборы.

На округе № 12 выдвигается председатель потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев. На округе № 26 — гендиректор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» Артем Шамков. На округе № 31 — гендиректор ООО «Специалист» Григорий Бахтин.

Также в партии определили кандидатов на выборы депутатов органов местного самоуправления — там осенью будут разыгрываться около 400 мандатов.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.