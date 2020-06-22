Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись

После 7 лет брака Кристина Асмус заявила о разводе с Гариком Харламовым. Причину актриса не назвала, добавив, что это обдуманное и взвешенное решение. Соответствующий пост появился в Instagram актрисы 22 июня. Таким образом кинозвезда решила пресечь все домыслы и обвинения.

Причина развода Харламова и АсмусПо словам Асмус, ни её скандальная роль в фильме «Текст», ни самоизоляция не повлияли на их разрыв. Также она опровергла слухи об изменах, отметив, что в разрушении семьи виноваты оба супруга. Решение принято не спонтанно, а «обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад». Кристина написала, что они не намерены делать хайп, раскручиваться и пиариться на теме развода. Они расстаются мирно, «без грязи, с большим уважением друг к другу».

Жена Гарика Харламова поблагодарила супруга за годы семейной жизни и выразила надежду, что они сохранят теплые дружеские отношения ради счастья дочки Насти, в воспитании которой оба будут принимать участие.

Асмус призвала фанатов к пониманию, так как для них развод — процесс болезненный. Кристина предупредила, что никаких интервью и комментариев по этому вопросу давать в ближайшее время не намерена. Такой же позиции придерживается и звезда Comedy Club, о чем сообщил в личном Instagram.

В близком окружении пары рассказали, что причиной их расставания является нежелание мириться с тем, что с течением времени они изменились и характеры оказались несовместимы.

Напомним, эротическая сцена с участием Кристины Асмус в фильме «Текст» стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году, после чего пользователи начали выступать с нападками в адрес Харламова. Последний назвал картину очень хорошей работой, заявив, что гордится своей женой.

Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Анастасию.