Ученые нашли способ, как предотвратить на Земле апокалипсис

Угрозой для Земли является не только ядерная война или же извержение огромного вулкана, но еще и столкновение с астероидом невероятных размеров. При этом угроза на сегодняшний день считается вполне реальной, ведь к нашей планете слишком часто подлетают космические объекты на очень близкое расстояние. В каждом из таких случаев ученые испытывают панику и пытаются предугадать, насколько велики шансы столкновения. Но когда-то может случиться то, чего все боятся. Траектория огромного астероида может быть направлена в сторону Земли и в такой ситуации не получится избежать катастрофы. Как же можно решить данную проблему?

Раньше специалисты предлагали самые разные варианты. В их число входил даже расстрел ядерными зарядами, с помощью которых можно было бы изменить курс космического тела. Но подобные варианты могут стать причиной появления дополнительных угроза. Осколки, которые останутся от астероида, все равно будут падать на Землю. В результате ученым удалось найти более безопасное решение столь серьезной проблемы.

Спасти нашу планету от апокалипсиса можно с помощью специального сценария «Параболическая дуга». В основе данного метода лежит гравитационное связывание огромного астероида с космическим телом меньших размеров. Получившийся центр масс позволит изменить траекторию опасного объекта и астероид пролетит мимо Земли. Стоит учитывать и тот факт, что метод предполагает использование исключительно гравитации. Соответственно, риск разбить астероид полностью отсутствует.

На данный момент проверить такой способ нереально, поэтому использовалась симуляция, в основе которой присутствовал астероид Бенну. Специалисты заявили, что в теории такой метод защиты планеты оказался более, чем действенным.