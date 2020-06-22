Ученый из Италии заявил, что коронавирус начал слабеть и в скором времени исчезнет

Университет Джона Хопкинса предоставил данным, по которым коронавирус быстро распространился по всей планете и стал причиной заражения практически 9 миллионов человек. Полмиллиона людей из-за болезни погибли. Специалисты продолжают все время работать над вакциной, чтобы решить проблему с вирусом. Стоит отметить, что некоторые из них совсем недавно начали проводить первые клинические испытания на людях, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Профессор Маттео Бассетти из Италии уверен в том, что уже сейчас коронавирус стал достаточно слабым, что привело к изменению «степени тяжести последствий в результате заражения». Если подобная тенденция будет наблюдаться и дальше, то в скором времени он исчезнет и вакцина и вовсе может не потребоваться. Такое мнение профессор обосновывает тем, что пациенты в Италии на данный момент чувствуют себя намного лучше, чем в самом начале пандемии. Италия вошла в число тех стран Европы, которые пострадали больше остальных. Было зарегистрировано около 240 тысяч случаев заражения, с которых 35 тысяч оказались летальными. Профессор также предположил, что ослабление коронавируса могло быть спровоцировано генетической мутацией, в результате которой он стал не так опасен для людей. Огромную роль сыграло и детальное лечение, а также социальное дистанцирование. В противном случае погибших могло бы оказаться в несколько раз больше. Весной коронавирус был очень опасным. Сегодня же даже пожилые пациенты могут дышать без посторонней помощи. Раньше бы они просто не спаслись. Раньше профессор уже делал похожие заявления, но был раскритикован коллегами. Они посчитали ученного слишком большим оптимистом относительно последствий от коронавируса.