Зарубежные эксперты назвали продукты, которые помогут сжечь жир на животе

Идеальный пресс — мечта миллиардов мужчин и женщин. Похвастаться плоским и подтянутым животиком могут даже не все худые люди, что уж говорить о пышных красавицах и красавцах. Причина этому — расслабленность мышц и неправильное питание. Идеального пресса можно достичь, если ежедневно хотя бы 15 минут уделять физическим упражнениям и качать пресс. При этом питаться стоит тоже правильно. Правильный рацион поможет быстрее сжечь верхний жир на животе — именно он самая большая проблема на пути к «кубикам». Что есть, чтобы добиться идеального пресса, рассказали эксперты журнала Goodeatsafe.com.Читайте на Информинг.Ру: Диетолог назвала 7 главных продуктов для поддержания здоровья печениПолезно пить простую воду, черный кофе и зеленый чай. Кофе повышает метаболизм, но только если он натуральный, без сахара, молока и сливок.Зеленый чай снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина, тем самым подавляя аппетит. И этот напиток также подавляет аппетит.Полезно кушать фрукты. В них мало калорий, но много полезной для пищеварения клетчатки, которая помогает чувствовать себя сытым.

Каждое утро специалисты советуют делать «глоток корицы».Крохотную щепотку корицы следует добавить в горячую воду (примерно 120 мл) и выпить (если нет противопоказаний к этой специи). Корица нормализует уровень сахара в крови и помогает организму не накапливать жир на животе.Еще одна хитрость для идеального пресса — посыпать салаты, мясо и рыбу семенами чиа. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой, белками, полезными для здоровья жирами и незаменимые источники вязких волокон. В кишечниках они образуют что-то наподобие геля, который выводит токсины.Употребление от 10 до 14 граммов растворимой клетчатки в чиа ежедневно уменьшает жир на животе. Участники экспериментов ученых, которые кушали их на протяжении 4 месяцев, похудели ненамного (по крайней мере, чудесного похудения, как обещают некоторые диеты 4-5 кг за неделю, не произошло) — всего на 4,5 кг. И эти 4,5 — за 4 месяца, но! Эти 4,5 кг ушли именно с проблемной зоны — живота.Всем, кто хочет сбросить жир на животе, ученые рекомендуют кушать по 1,5 столовые ложки семян чиа два раза в день. Постное мясо, такое как говядина, курица, цельные яйца и рыба, помогает сжигать жир. Плюс, пресс — это мышца, а для роста мышц нужен белок. Но следует избегать обработанного мяса (колбас, сосисок, бекона), так как от него пользы никакой не будет.Фасоль и другие являются отличными источниками белка. Чем больше качественного белка кушает, тем меньше жира у него остается на прессе. Яндекс Дзен