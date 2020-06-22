С 23 июня в Москве снимается ряд ограничений

Москва с 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений, которые вводились из-за угрозы коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он пришел к выводу, что на сегодняшний день прежние меры не нужны в полном объеме.Детские сады и рестораны начнут работать в Москве с 23 июняК обычному режиму работы возвратятся учреждения социальной защиты населения, детские сады и библиотеки. Доступными становятся детские площадки, уличные тренажёры, лавочки. Начнут принимать посетителей рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи.Возможными становятся прогулки на речном трамвайчике по Москве-реке. Возобновляют работу турагентства. Однако экскурсии по столице пока под запретом.Собянин подчеркнул, что многие ограничения остаются в силе. Пока запрещены массовые мероприятия, на паузе стоит индустрия отдыха и развлечений. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься с учетом реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

Какие ограничения снимут в Москве с 23 июня:

в полном объеме заработают кафе и рестораны;

откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;

будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения;

в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения;

снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов.

Москва занимает первое место в стране по количеству пациентов с выявленным COVID-19. Из-за этого в столице и соседней Московской области был введен целый ряд ограничений, в том числе пропускной режим.