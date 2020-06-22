Ученые предупредили мир о приближающейся климатической катастрофе

Для того, чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу, у человечества осталось буквально полгода. В противном случае данная катастрофа может стать причиной уничтожения всего живого, что есть на Земле, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сделал заявление, в котором призывает людей сделать все возможное, чтобы как можно быстрее поменять ситуацию. Он уверен в том, что если сейчас власти готовы потратить огромное количество денег на восстановление экономики в результате коронавирусного кризиса, то самое время предпринимать какие-то меры, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Если этого не сделать в ближайшее время, то в будущем катастрофы избежать не получится. Глава МЭА добавил, что этой весной количество вредных выбросов в атмосферу Земли сократилось примерно на 17% за счет распространения коронавируса. Но после того, как был смягчен карантин, их количество снова увеличилось на 5% если сравнивать с показателями прошлого года. Он призвал власти всех стран обратить внимание на сложившеюся ситуацию, чтобы все живое не погибло.Аналитики в свою очередь говорят о том, что на данный момент правительства стран занимаются восстановлением экономики и никакого внимания не обращают на цели Парижского соглашения, заключенного в 2015 году. В скором времени достичь всех этих целей будет нереально. Также специалисты добавили, что власти инвестируют огромные суммы денег в восстановление промышленности с огромными показателями выброса углеродных веществ в атмосферу и в авиационные отрасли. Если не перестать это делать и не начать использовать альтернативные методы развития промышленности, то катастрофа ожидает человечество уже в ближайшие годы.