В Германии почти 30 лет власти тайно отдавали сирот педофилам

В Германии Университет Хильдесхайма опубликовал финальный отчёт о скандальном проекте Кентлера — ужасающем социальном эксперименте, в ходе которого на протяжении около 30 лет детей отдавали на усыновление педофилам, называя при этом растление «социализацией» и «сексуальным воспитанием», пишет Deutsche Welle.В 1960-х годах в Германии люди в некоторых кругах рассматривали секс с детьми не как табу, а как нечто прогрессивное. Одной из ключевых фигур такого мышления был профессор психологии и педагогики в Берлине Гельмут Кентлер. В течение долгого времени его считали провидцем и одним из самых выдающихся сексологов в Германии. Его книги по образованию хорошо продавались, он был популярным экспертом и комментатором на радио и телевидении, занимал лидирующие позиции в берлинском центре образовательных исследований. Психолог основал теорию «эмансипирующего сексуального воспитания», предполагая, что дети имеют право выражать свою сексуальность. Начиная с 1970-х годов он проводил клинические испытания, в рамках которых педофилам разрешалось усыновлять бездомных мальчиков-подростков в возрасте от 13 до 15 лет для их «взаимной выгоды». По мнению Кентлера, педофилы могли стать особенно любящими приёмными родителями.К 1988 году профессор подвёл итоги первого этапа экспериментов, назвав его успешным. Он утверждал, что сексуальные отношения между приёмными отцами и несовершеннолетними безвредны и помогают подросткам быстрее адаптироваться к социуму и облегчают процесс взросления. О том, что во взрослую жизнь мальчики вступали со сломанной психикой, Кентлера не беспокоило.

Эксперименты были тайными, но проводились с полного одобрения властей Западного Берлина. В своих бумагах психолог писал, что ему «удалось заручиться поддержкой ответственных сотрудников местной власти»: от академических учреждений до государственных служб социального обеспечения.Многие годы профессору удавалось убеждать власти в нормальности своих идей, поэтому судом он никогда не преследовался. К тому времени, когда его жертвы выступили с заявлениями, срок давности его действий истёк. Скандал разгорелся лишь в 2015 году, сам Кентлер умер в 2008.Когда началось полномасштабное расследование, выяснилось, что существовала целая сеть, в которой были задействованы чиновники Берлинского управления по делам несовершеннолетних, городского Сената и ряда образовательных учреждений. Все они «принимали, поддерживали и защищали» эксперимент и его взрослых участников. Помимо этого, удалось установить, что среди приёмных отцов были, в том числе именитые учёные из института Макса Планка, Свободного университета Берлина и школы Оденвальд, которых теперь подозревают в педофилии. (К слову, школа Оденвальд уже становилась предметом разбирательств в 2014 году, когда было возбуждено дело о растлении несовершеннолетних учащихся.) По словам Марко и Свена, которые стали жертвами эксперимента, один человек, подозреваемый в причастности к этой системе — бывший глава службы социального обеспечения молодёжи — всё ещё жив. Однако никакого расследования по этому поводу до сих пор не было.Первый отчёт об эксперименте Кентлера опубликовал в 2016 году Гёттингенский университет. Затем исследователи заявили, что Сенат Берлина, похоже, не заинтересован в выяснении правды.Сенатор Берлина по делам молодёжи и детей Сандра Шерес назвала полученные результаты расследования Университета Хильдесхайма «шокирующими и ужасающими». Она открыто высказала своё сочувствие жертвам и осудила преступления, которые она называет «просто невообразимыми». Хотя срок давности для этих преступлений истёк, Шерес пообещала финансовую компенсацию за страдания.