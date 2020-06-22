Одушевлённая Вселенная имитирует собственное существование

Согласно новой гипотезе, Вселенная имитирует собственное существование в «странной петле». В статье, опубликованной учеными из Института исследований квантовой гравитации, утверждается, что в основе гипотезы лежит теория панпсихизма, согласно которой все в природе одушевлено. Статья опубликована в журнале Entropy и, как пишут авторы работы, призвана объединить понимание квантовой механики с нематериалистической точкой зрения. Иными словами, ученые хотят понять насколько реальны мы и все, что нас окружает. Согласитесь, это как минимум интересный вопрос для современной науки и нашего понимая Вселенной.

Что такое реальность?

Насколько реальна реальность? Что, если все, чем вы являетесь, все, что вы знаете, все люди в вашей жизни, а также все события не существуют физически на самом деле, а являются очень сложной симуляцией? Как в серии мультсериала «Рик и Морти», когда один из героев попал в симуляцию и даже не заметил этого. Наши постоянные читатели знают, что философ Ник Бостром рассмотрел этот вопрос в основополагающей статье «Живем ли мы в компьютерной симуляции?», в которой предполагает, что все наше существование может быть продуктом очень сложных компьютерных моделей (симуляций), которыми управляют продвинутые существа, чью истинную природу мы, возможно, никогда не сможем узнать.Я не являюсь сторонницей этой идеи, но несмотря на все кажущееся безумие предположения Бострома, мы и правда не знаем что такое реальность. Современная наука пока не в силах познать квантовый мир и понять, например, почему на атомном уровне частицы меняют свое поведение, когда за ними наблюдают. Во времена, когда физики работают над сооружением миссии, способной выяснить, существует ли параллельная вселенная или вселенные, идея Бострома не выглядит чем-то экстраординарным.А вот новая теория делает шаг вперед – что, если нет и продвинутых существ, а все в «реальности» – есть самоимитация, которая порождает себя сама из «чистой мысли?» Кадр из сериала Рик и Морти. Момент, когда Джерри узнал что все это время жил в симуляции Физическая Вселенная – это «странная петля» – пишет в работе команда Quantum Gravity Research, базирующегося в Лос-Анджелесе Института теоретической физики, основанного ученым и предпринимателем Клеем Ирвином. Работа отталкивается от гипотезы моделирования Бострома, согласно которой вся реальность – это чрезвычайно детализированная компьютерная программа – и спрашивают: вместо того, чтобы полагаться на продвинутые формы жизни для создания технологии, необходимой для создания всего в нашем мире, не лучше ли предположить, что сама Вселенная является «ментальной имитацией самой себя»? Эту идею ученые связывают с квантовой механикой, рассматривая вселенную как одну из многих возможных моделей квантовой гравитации.Один важный аспект, отличающий эту точку зрения от прочих подобных ей, связан с тем, что первоначальная гипотеза Бострома материалистична и рассматривает Вселенную как физическую. Для Бострома мы могли быть просто частью симуляции предков, созданной постлюдьми. Даже сам процесс эволюции может быть просто механизмом, с помощью которого будущие существа испытывают бесчисленные процессы, целенаправленно перемещая людей через уровни биологического и технологического роста. Таким образом, они генерируют предполагаемую информацию или историю нашего мира. В конечном итоге, разницы мы не заметим.Но откуда берется физическая реальность, которая породила бы симуляцию? Их гипотеза принимает нематериалистический подход, утверждая, что все во Вселенной есть информация, выраженная в виде мысли. Таким образом, Вселенная «самореализуется» в собственное существование, опираясь на лежащие в ее основе алгоритмы и правило, которое исследователи называют «принципом эффективного языка». Согласно этому предложению, симуляция всего сущего – лишь одна «великая мысль».

Как могла симуляция возникнуть сама по себе?