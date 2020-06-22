Голикова рассказала, как долго будет длиться в России масочный режим

Жителям России придется носить маски и пользоваться антисептиками до зимы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале.

«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. … Сегодня этой проблемы нет», — цитирует «Взгляд» Голикову.

Татьяна Голикова, фото «БИЗНЕС Online»

По ее словам, количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом нельзя назвать пугающим.

«Несмотря на то что он (коронавирус) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но, тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых (пациентов) и, наконец, выздоровление в большом количестве», — сказала она.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 7 600 случаев заражения коронавирусом, из них 32,5% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 592 280 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 231. Всего выздоровели 3 647 человек (+2 за сутки), 11 умерли, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Число летальных случаев за сутки не изменилось.