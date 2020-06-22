ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд руб.

Прослушать новость

Остановить прослушивание

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» 22 июня, в понедельник.

Отмечается, что объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, а срок обращения – 2 года. Таким образом, это было первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%.

«Размещение прошло очень успешно», — отметила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.

Она пояснила, что сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.

«Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка, — подчеркнула Карпова. — Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов».

По ее словам, привлеченные средства банк направит на развитие кредитования.

Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 стали Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.

Источник