В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал условие, при котором «Газпром» может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это может произойти, если Конституционный суд Украины признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза».

Он сказал, что в таком случае секретариат энергетического сообщества скажет о невыполнении обязательств со стороны ГТС и заберет у оператора ГТС сертификацию. Именно после этого может последовать письмо от «Газпрома».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом

— Украинский «Нафтогаз» и США обсудили новые меры против «Северного потока — 2»

Источник