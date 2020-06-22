Байден требовал у Порошенко сохранить в должности главу «Нафтогаза»

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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в…

Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Бывший вице-президент США Джозеф Байден требовал от экс-президента Украины Петра Порошенко не снимать с поста главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, продемонстрировав запись предположительного разговора двух политиков, пишет ТАСС.

Согласно предоставленным записям, Байден в ультимативной форме требовал от Порошенко сохранить должность Коболеву, которого, по словам депутата, хотел снять бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Экс-лидер Украины пообещал разобраться в вопросе.

По мнению депутата Деркача, американцы «крышевали» Коболева для заработка на «псевдореверсе российского газа».

«Тогда его покупали у Словакии с наценкой в 50 долларов на тысяче кубометров», — заявил Деркач.

Андрей Коболев до сих пор возглавляет «Нафтогаз Украины».

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