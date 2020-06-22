Обнаружена древнейшая обсерватория человечества в Африке

На протяжении тысячелетий древние общества по всему миру воздвигали мегалитические каменные круги, выравнивая их с Солнцем и звездами, чтобы отметить времена года. Эти ранние календари предсказывали наступление весны, лета, осени и зимы, помогая цивилизациям отслеживать, когда сажать и собирать урожай. Они также служили в качестве церемониальных объектов, как для празднования, так и для жертвоприношения.Эти мегалиты — большие доисторические памятники, сделанные из камня — могут показаться загадочными в нашу современную эпоху, когда многие люди даже не смотрят на звезды. Некоторые даже считают их сверхъестественными или созданными инопланетянами. Но многие древние общества сохраняли время, отслеживая, какие созвездия поднимались на закате, подобно чтению гигантских Небесных Часов. А другие точно определяли положение Солнца на небе во время летнего и зимнего солнцестояний, самых длинных и самых коротких дней в году или весеннего и осеннего равноденствий.Только в Европе насчитывается около 35 000 мегалитов, включая множество астрономически выровненных каменных кругов, а также гробницы (или кромлехи) и другие стоячие камни. Эти сооружения были в основном построены между 6500 и 4500 лет назад, в основном вдоль Атлантического и Средиземноморского побережий.Самый известный из этих объектов — Стоунхендж, памятник в Англии, которому, как полагают, около 5000 лет. Хотя Стоунхендж возможно, был одним из самых ранних таких каменных сооружений, которые были построены в Европе.Хронология и крайнее сходство между этими широко распространенными европейскими мегалитами заставляет некоторых исследователей думать, что региональная традиция строительства мегалитов впервые возникла вдоль побережья Франции. Затем этот опыт был передан через весь регион, в конечном итоге достигнув Великобритании.Но даже эти древние памятники по меньшей мере на столетия моложе самого старого в мире известного каменного круга: Набта-Плайя.Мегалит Набта — Плайя расположен в Африке, примерно в 700 милях к югу от Великой Пирамиды Гизы в Египте. Он был построен более 7000 лет назад, что делает Набта — Плайя самым древним каменным кругом в мире и, возможно, старейшей астрономической обсерваторией Земли. Он был построен кочевым народом, чтобы отметить летнее солнцестояние и прибытие муссонов.»Вот первая попытка человека установить какую-то серьезную связь с небесами», — говорит астроном Джей Макким Малвилл , почетный профессор Университета Колорадо и эксперт по археоастрономии .»Это был рассвет наблюдательной астрономии», — добавляет он. -И что же они об этом думали? Неужели они вообразили, что эти звезды — боги? И какие связи они имели со звездами и камнями?»

Открытие города Набта-Плайя

В 1960-х годах Египет планировал строительство крупной плотины вдоль реки Нил, которая должна была затопить важные древние археологические объекты. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предоставила финансовые средства для оказания помощи в перемещении известных древних сооружений, а также в поиске новых объектов, прежде чем они будут навсегда потеряны.Но выдающийся американский археолог Фред Вендорф увидел еще одну возможность. Он хотел найти древние истоки Египта времен фараонов, подальше от реки Нил.»В то время как все смотрели на храмы, Вендорф решил, что он будет смотреть на пустыню», — говорит Мальвиль. — Он открыл эру доисторического Египта и Древнего царства.»По счастливой случайности, в 1973 году бедуин — или кочевой араб — проводник и контрабандист по имени Эйде Марифф наткнулся на группу камней, которые выглядели как большие каменные мегалиты, пересекая Сахару. Марифф привез Вендорфа, с которым он работал с 1960-х годов, на место, которое находится примерно в 60 милях от Нила.Сначала Вендорф подумал, что это природные образования. Но вскоре он понял, что это место когда-то было большим озером, которое уничтожило бы любые такие камни. За прошедшие десятилетия он возвращался сюда много раз. Затем, во время раскопок в начале 1990-х годов, Вендорф и команда археологов, включая польского археолога Ромуальда Шильда, обнаружили круг камней, которые, казалось, были каким-то таинственным образом выровнены со звездами.

Первые астрономы

После семи лет безуспешных попыток разгадать их тайну Вендорф позвонил Мальвиллу, эксперту по археоастрономии американского Юго-Запада.Малвилл говорит, что он тоже был озадачен, когда впервые посмотрел на карты древнего места. Он знал, что ему придется отправиться туда лично, чтобы получить представление об этом месте, а также о его создателях и небесном значении.Они ехали по ровному песчаному ландшафту, пока не достигли большой песчаной дюны рядом с сухим озером, с которого открывался прекрасный вид до самого горизонта. Там они разбили свои палатки и разбили лагерь. И пока Мальвиль сидел на песке возле камней, он говорит, что пережил «прозрение».»»Я обнаружил, что эти камни были частью выравнивания, которое излучалось из крупного Кургана [могильного кургана]», — говорит Малвилл. «Куча этих мегалитов образовала покрытие гробницы, и оказалось, что каждый из мегалитов, которые мы нашли похороненными в осадочных породах, образовал линию, как спицы в колесе, расходящемся в стороны.»Группа уже провела радиоуглеродное датирование на этом участке, взяв образцы из очага и кровельного материала тамариска, найденного внутри каменного круга.»Это было похоже на опыт Дзен, чтобы увидеть, как это сочетается друг с другом», — говорит он. — Зная даты, я мог бы вычислить, когда эти камни должны были находиться в одной линии с самыми яркими звездами северного неба.»

Он обнаружил, что каменный круг когда-то совпадал с Арктуром, Сириусом и Альфой Центавра. Там были также камни, которые, казалось, соответствовали созвездию Ориона. Проследив движение Арктура по ночному небу, они предположили, что звезда соответствовала каменному кругу Набта-Плайя около 4800 года до нашей эры.»Это делает его самым древним астрономическим объектом, который мы когда-либо открывали», — говорит Мэлвилл. Их анализ был опубликован в журнале Nature в 1998 году, с заголовком «Стоунхендж в Сахаре.»В последующие десятилетия археологи продолжали разгадывать тайну древнего народа Набта-Плайя, который использовался для наблюдения за звездами.

Культ крупного рогатого скота

Более 10 000 лет назад Северная Африка отошла от холодного, сухого климата Ледникового периода, который сохранялся в течение десятков тысяч лет. С этим сдвигом африканские муссоны относительно быстро мигрировали на север, заполняя сезонные озера, или Плайя, которые обеспечивали кратковременные оазисы для жизни.Для кочевых народов, которые жили в этом районе, эти летние дожди, вероятно, были священными. В ту эпоху, когда сельское хозяйство еще не распространилось по всему земному шару, эти кочевники выживали главным образом за счет диких ресурсов. Но примерно в то же самое время в том же самом регионе люди начали одомашнивать коз, а также древний вид скота, называемый зубрами.Крупный рогатый скот был центральной частью культуры Набта-Плайя. Когда команда Вендорфа раскопала центральную гробницу этого места, они надеялись найти человеческие останки. Вместо этого они откопали кости крупного рогатого скота и огромный камень, который, казалось, был вырезан в форме коровы.Жители Набта-Плайя путешествовали по Сахаре от сезонного озера к сезонному озеру, приводя свой скот пастись и пить.»Их опыт был довольно похож на опыт полинезийских мореплавателей, которые должны были плыть из одного места в другое», — говорит Малвилл. «Они использовали звезды, чтобы путешествовать по пустыне, чтобы найти небольшие водопои, такие как Набта-Плайя, где вода была около четырех месяцев в году, вероятно, начиная с летнего муссона.»В то время еще не было Полярной звезды, поэтому люди ориентировались с помощью ярких звезд и кругового движения небес.У самого Вендорфа был мощный опыт, который укрепил его веру в эту идею. Однажды, работая в Nabta Playa, команда потеряла счет времени и была вынуждена возвращаться по пустыне ночью. Марифф, бедуин, который впервые открыл Набта-Плайя, сел за руль и пересек Сахару, высунув голову в окно, чтобы ориентироваться по звездам.Этот вид небесной навигации сделал бы каменный круг Набта-Плайи мощным символом для древних кочевых народов. Камни были бы были бы видны с западного берега озера.»Вы могли бы наблюдать за отражением звезд от темных вод озера, и вы могли бы видеть камни, частично погруженные в воду, выстраивающиеся вместе с отражением звезд на горизонте», — говорит он.

Древняя житница

Практически говоря, мегалиты также помогли бы людям Nabta Playa во время сезона дождей, который только стал более важным, поскольку общество развивалось на протяжении тысяч лет. Летнее солнцестояние должно было совпасть с приходом ежегодных муссонов. Таким образом, отслеживание местоположения Солнца могло бы предупредить их о наступающем дождливом сезоне.Первые веские доказательства существования людей в Набта-Плайя появляются примерно в 9000 году до нашей эры. В то время Сахара была более влажным и приятным местом для жизни. В конце концов, там было достаточно воды, чтобы люди могли даже копать колодцы и строить дома вокруг них. На одном из раскопок в Набта-Плайя были обнаружены ряды хижин с очагами, ямами для хранения и колодцами, которые были разбросаны на несколько тысяч квадратных футов. Команда археологов назвала его «хорошо организованной деревней».»Но между 5000 и 3000 годами до н. э., через тысячи лет после того, как каменный круг был построен в Набта-Плайя, регион снова высох. Некоторые исследователи считают, что этот экологический стресс мог бы заставить жителей Набта-Плайя развивать сложное общество, которое, по мнению большинства ученых, зависело от развития сельского хозяйства.Древнее общество изучало созвездия и понимало движения ночного неба. Они приносили жертвы и поклонялись богам. Они делали украшения из коровьих костей. Они смололи пигменты для покраски тела. Исследователи даже обнаружили на этом месте резные изображения рыб, которые предполагают, что кочевники торговали до самого Красного моря. Наконец, каменные плиты на площадке-некоторые из них достигают девяти футов в высоту — пришлось тащить с расстояния более мили.Однако эта сложная культура, по-видимому, исчезла где-то между кочевой и аграрной. Помимо старейшего астрономического объекта, Набта-Плайя также является домом для старейших известных остатков сорго, культуры, впервые одомашненной в Африке, которая теперь является одним из самых важных продуктов питания в мире, особенно в тропиках.Сотни семян сорго были найдены в Набта-Плайя, и они, по-видимому, более тесно связаны с домашним сорго, чем дикие сорта. Просо, еще одна культура, имеющая решающее значение для мировой сельскохозяйственной истории, также было одомашнено в регионе. А раскопки в Набта-Плайя также обнаружили ямы для хранения семян трав, клубней, бобовых и фруктов.Кочевники, вероятно, ели дикую пищу, но также сажали некоторые полудомашненные культуры вдоль берегов озера в начале каждого влажного сезона. Затем они двинулись дальше после сбора урожая, говорит Малвилл.Африканское сорго и семена проса, одомашненные в этой области, в конечном счете распространились бы по торговому пути, протянувшемуся через Красное море в Индию, куда они прибыли около 4000 лет назад и продолжали играть важную роль в развитии многочисленных цивилизаций.