Внедрение деструктивных социальных программ через искусство

Отрывки из беседы с Александром Усаниным – главой премии «На благо мира», которая присуждается лицам и организациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Конкурс направлен на поддержку и популяризацию произведений искусства, а также Интернет-порталов, ориентированных на физическое, духовное и нравственное оздоровление общества.

Об идеалах, сформированных в детстве

«Мне повезло. Сделан я в Советском союзе, вырос в СССР. Моё детство прошло в здоровой информационной среде, где все фильмы, спектакли и передачи учили людей помогать друг другу. А почему именно я? Ну а если не я, то кто? В советское время в меня вложили несколько слоганов, которые стали моими девизами по жизни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и «Если не я, то кто?». Папа и мама с детства воспитывали меня своим примером. На какую бы комсомольскую стройку мы не приезжали, папа всегда оказывался на доске почета района, города или предприятия. При этом он был очень скромным человеком и учил этому нас, своих детей. Сам я с детства увлекался общественно-полезной работой. Я родился на Урале, где достаточно холодно. Часто улицы в нашем городе после оттепели и заморозков превращались в настоящие ледяные горки. Мама отправляла меня расчищать снег и посыпать их песком. С тех пор я понял, что мне нравится заботиться о людях».

О советской культуре, современности и состоянии театров

«Я хорошо помню атмосферу советской культуры. Можете сами посмотреть, все советские фильмы о будущем рисовали прекрасные картины. В то же время посмотрите современные американские фильмы о будущем: остатки человечества выживают после Апокалипсиса или убивают друг друга. К сожалению, после развала СССР наша культура потеряла тормоза и стала падать со скоростью свободного падения. Я очень хочу, чтобы искусство вновь возрождало культуру, а эти два понятия я разделяю. Искусство – это средство выражения своих мыслей разными методами, а культура – это все, что возвышает человека и развивает его внутренний мир.В советское время искусство служило культуре и было направлено на совершенствование внутреннего мира человека. Сейчас искусство зачастую разрушает культуру. Вы хорошо знаете, что 90% московских театров просто опускают сознание людей. Режиссеры соревнуются друг с другом в том, кто даст больше пошлости и обнаженки. Только детские спектакли сейчас еще можно назвать нравственными. Не буду называть имен, но у меня есть несколько друзей, руководящих московскими театрами, они говорят о том, что им приходится буквально воевать с худруками. Однажды я сказал одному из руководителей, чтобы он предложил спектакль своего театра нашей премии, на что он ответил, что предложить просто нечего».

О том, как появилась премия «На благо мира»

«Премия появилась после встречи с Валентиной Васильевной Толкуновой. Она была глубоко обеспокоена тем, во что превращается российская культура и мы начали думать о том, что можем изменить. В какой-то момент мы обратили внимание на то, что большинство премий в области искусства в нашей стране вручаются на основании профессионализма, но не оценивают сам посыл произведения. К сожалению, реализовать идею получилось только после смерти Валентины Васильевны.Когда интернет стал достаточно развит, я сначала запустил социальную сеть для сторонников здорового образа жизни, а потом придумали премию, которую поддержали меценаты. Изначально мы хотели вручать нашу премию как спецприз на известных кинофестивалях именно тем фильмам, которые несут нравственный посыл. Представители фестивалей согласились, но с условием, что решение о том, кому вручать премию, будут принимать они. Конечно, этот вариант нам не подходил. Получается, что нашу премию «На Благо Мира» мы организовали вынужденно. *улыбается* В итоге получилась площадка, которая собирает все добрые фильмы, мультики и книги, выходящие в течение года, а пользователи, знакомясь с ними, отдают свои голоса и сами решают, кто будет награжден.Жизнь людей зависит от того, на чем сосредоточено их внимание. Когда внимание сосредоточено на негативе, они, осознанно или нет, ведут себя деструктивно. Я часто привожу в качестве иллюстрации этой мысли фильм «Человек с бульвара Капуцинов» – самый криминогенный городок, в котором люди видели позитивные модели поведения, настраивается на эту волну и начинают подоражать тем моделям, которые видят с экранов. Так что СМИ и искусство – этот тот руль, который направляет огромный корабль общества».

О детском кинематографе

«Детский кинематограф был убыточным даже в советское время. Многие фильмы шли по телевизору, а не в кинотеатрах, не принося создателям дохода. Но при этом государство вкладывало очень большие деньги в их создание, приглашались лучшие режиссеры, композиторы и актеры. Сейчас весь наш детский кинематограф убыточен, эти фильмы не берут в прокат, потому что прокатчики рассчитывают на выгоду только от взрослых зрителей. На экранах идут зарубежные фильмы, которые не учат ничему хорошему, но будоражат воображение. «Гарри Поттер» при этом самый добрый фильм из тех, что я видел как отмеченные «для подростков». В большинстве подростковых зарубежных фильмов есть не только жестокие сцены, но и эротические. В советское время самым эротическим считался фильм «Экипаж», потому что там показывали актрису в очень коротком халатике».

О продакт-плейсменте и самоокупаемости искусства

«Причина бед современной культуры в том, что она стала коммерческой. В советское время средства массовой информации и культуру спонсировало государство, после развала СССР культура вышла на самоокупаемость. СМИ теперь самофинансируемые, а что это значит? Это значит, что они продажные. Кто за что больше заплатит – то и будет показано. Яркий пример – Тимати. В одном из интервью у него спросили, почему у него, непьющего человека, в клипах есть алкоголь, на что он прямо ответил, что продакт-плейсмент еще никто не отменял. Интересно получается – сам не пьет, знает, что это вредно, но других спаивает».

О театре

«В последнее время бываю в театре очень редко. Есть хорошие, пусть и немного жесткие спектакли, которые мне понравились – например «Зоофеллини» в Театре на Юго-Западе. Когда меня после спектакля спросили о том, что я думаю насчет спектакля, я честно сказал, что рекомендовал бы его посмотреть всему нашему правительству, всем депутатам. Чтобы они поняли, к чему приводит отсутствие цензуры. Правда, вторую часть своей мысли, о том, что простым людям это смотреть не стоит, я не сказал, чтобы не обидеть руководство театра».

О поддержке искусства бизнесом

«Один раз мне помог директор торгово-развлекательного центра в Краснодаре. Я думал, что люди кавказской национальности помогают только своей диаспоре, но это оказалось не так. Позже я познакомился с ним лично. Оказалось, он много занимается благотворительностью. Как он сам говорит, «не для того оба моих деда погибли на фронте, чтобы сейчас их детей развращали, спасибо за то, что вы делаете». Многие бизнесмены хотели бы помогать нравственному искусству, но большинство из них имеет четкие указания сверху о том, кому нужно помогать, а кому нет. Говорят прямо: «мы с радостью тебе поможем, если будет письмо из администрации президента о том, что тебе нужно помогать». Поэтому мы вертимся сами. Участников просим вести блог на сайте Премии и рекомендуем им оставлять реквизиты, по которым их могут адресно поддержать».

Еще раз о театре

«Я служил в армии в Москве, в батальоне особого назначения. Когда я стал сержантом, комсоргом роты, мне сказали, что можно устраивать культпоходы. Оказалось, что все московские театры с радостью пускали солдатиков на свободные места. Мы обошли все театры кроме Большого. Поэтому мне есть с чем сравнивать современное состояние театра. Тогда действительно учили хорошему, не соревновались в том, кто больше разденется. Вы же помните скандал со спектаклем «Руслан и Людмила» в Большом театре? Где во втором акте на фоне бегали девушки топлесс и низлесс. И никакого возрастного ограничения на афише не стояло. А в зал привели детей. Люди кричали «позор», больше половины вышли из зала. Ради чего это? Я тогда написал статью «по горячим следам», интернет кипел, но спецслужбы в режиме реального времени быстро подчищали все упоминания. На следующее утро все было очищено, но через неделю в СМИ появились сдержанные отзывы. Это же как с сигаретой. Выкурите одну – вам не понравится, а выкурите пару пачек и втянетесь. Посмотрите побольше пошлых спектаклей – и вам начнет нравиться, начнете разбираться».

«О вкусной и здоровой пище»

«Однажды мы организовывали конференцию «Лига здоровья нации» в Гостином дворе, куда позвали известных деятелей культуры и искусства. Мы обсуждали как можем помочь в выполнении указа президента об увеличении продолжительности жизни людей. На этой конференции озвучили интересные цифры: согласно заключению ВОЗ здоровье людей на 10% зависит от уровня медицинского обслуживания. на 12% от экологии, на 20% от наследственности и более чем на 50% от образа жизни людей. А от чего он зависит? От того, какие модели поведения тиражируют СМИ. Так что от деятелей культуры как раз и зависит то, как будут вести себя люди. Я сам повар и у меня даже было свое шоу о вкусной и полезной пище. Знаете, блюдо может быть вкусным, но вредным, а некоторые виды рыб, если их неправильно приготовить, будут вкусными, но убьют человека. Так же сейчас с культурой – очень много «блюд» вкусно приготовлены, но опасны и вызывают острое душевное отравление. К сожалению, из-за недостаточного финансирования сейчас некоторые полезные вещи делают невкусно – сюжет хороший, но смотреть стыдно. Поэтому в нашей Премии произведения оцениваются по двум критериям: и вкусность, и полезность».

Об алкоголе в искусстве

«Посмотрите, сколько в Москве спектаклей со спиртным и без спиртного. Все наши современные фильмы про полицию – везде полицейские квасят. Я читал лекцию по здоровому образу жизни для сотрудников полиции и объяснял им, что если они хотят возродить советское отношение к милиции, «дядю Степу», нужно, чтобы трезвость стала нормой для сотрудников органов. Но сейчас слишком много информационных диверсий. Посмотрите тот же «Ночной дозор». Главный герой пьет не просыхая и светлые силы все пьют. Глава темных сил не пьет. Псевдофилософия – мы побеждаем потому, что пьем, потому что нам море по колено. На самом деле это ложь. Русские исторически были самой трезвой нацией, до революции нормой на душу населения был стакан спирта в год. Сейчас мы пьем в сто раз больше. Раньше не пили женщины – сейчас пьют. Сейчас даже дети в школе пьют. Когда я учился в школе, за курение исключали. Девушки не курили вообще. Сейчас международная алкогольная мафия уничтожает Россию изнутри. Все понимают, что война с Россией это безумие, поэтому нас просто решили уничтожить изнутри».