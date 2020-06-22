В Германии почти 30 лет власти тайно отдавали сирот педофилам

В Германии Университет Хильдесхайма опубликовал финальный отчёт о скандальном проекте Кентлера — ужасающем социальном эксперименте, в ходе которого на протяжении около 30 лет детей отдавали на усыновление педофилам, называя при этом растление «социализацией» и «сексуальным воспитанием», пишет Deutsche Welle.

В 1960-х годах в Германии люди в некоторых кругах рассматривали секс с детьми не как табу, а как нечто прогрессивное. Одной из ключевых фигур такого мышления был профессор психологии и педагогики в Берлине Гельмут Кентлер. В течение долгого времени его считали провидцем и одним из самых выдающихся сексологов в Германии. Его книги по образованию хорошо продавались, он был популярным экспертом и комментатором на радио и телевидении, занимал лидирующие позиции в берлинском центре образовательных исследований.

Психолог основал теорию «эмансипирующего сексуального воспитания», предполагая, что дети имеют право выражать свою сексуальность. Начиная с 1970-х годов он проводил клинические испытания, в рамках которых педофилам разрешалось усыновлять бездомных мальчиков-подростков в возрасте от 13 до 15 лет для их «взаимной выгоды». По мнению Кентлера, педофилы могли стать особенно любящими приёмными родителями.

К 1988 году профессор подвёл итоги первого этапа экспериментов, назвав его успешным. Он утверждал, что сексуальные отношения между приёмными отцами и несовершеннолетними безвредны и помогают подросткам быстрее адаптироваться к социуму и облегчают процесс взросления. О том, что во взрослую жизнь мальчики вступали со сломанной психикой, Кентлера не беспокоило.

Эксперименты были тайными, но проводились с полного одобрения властей Западного Берлина. В своих бумагах психолог писал, что ему «удалось заручиться поддержкой ответственных сотрудников местной власти»: от академических учреждений до государственных служб социального обеспечения.

Многие годы профессору удавалось убеждать власти в нормальности своих идей, поэтому судом он никогда не преследовался. К тому времени, когда его жертвы выступили с заявлениями, срок давности его действий истёк. Скандал разгорелся лишь в 2015 году, сам Кентлер умер в 2008.

Когда началось полномасштабное расследование, выяснилось, что существовала целая сеть, в которой были задействованы чиновники Берлинского управления по делам несовершеннолетних, городского Сената и ряда образовательных учреждений. Все они «принимали, поддерживали и защищали» эксперимент и его взрослых участников. Помимо этого, удалось установить, что среди приёмных отцов были, в том числе именитые учёные из института Макса Планка, Свободного университета Берлина и школы Оденвальд, которых теперь подозревают в педофилии. (К слову, школа Оденвальд уже становилась предметом разбирательств в 2014 году, когда было возбуждено дело о растлении несовершеннолетних учащихся.) По словам Марко и Свена, которые стали жертвами эксперимента, один человек, подозреваемый в причастности к этой системе — бывший глава службы социального обеспечения молодёжи — всё ещё жив. Однако никакого расследования по этому поводу до сих пор не было.

Первый отчёт об эксперименте Кентлера опубликовал в 2016 году Гёттингенский университет. Затем исследователи заявили, что Сенат Берлина, похоже, не заинтересован в выяснении правды.

Сенатор Берлина по делам молодёжи и детей Сандра Шерес назвала полученные результаты расследования Университета Хильдесхайма «шокирующими и ужасающими». Она открыто высказала своё сочувствие жертвам и осудила преступления, которые она называет «просто невообразимыми». Хотя срок давности для этих преступлений истёк, Шерес пообещала финансовую компенсацию за страдания.