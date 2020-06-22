Летнее солнцестояние: празднование разных народов мира

Солнцестояние – это астрономическое событие, характеризующееся проходом центра Солнца через наиболее удаленную от экватора небесной сферы точку эклиптики. Сегодня у нас есть оборудование, с помощью которого можно следить за процессом; есть специалисты, квалификация которых позволяет делать наблюдения, замеры и выводы; и в наших языках есть слова, с помощью которых явление люди могут описать.

Сложно сказать, каким образом нашим предкам удавалось открывать и постигать столь сложные тайны, но факт остается фактом: праздник летнего солнцестояния был известен многим народам мира, и отмечали его примерно в одно и то же время. Безусловно, каждый народ имеет уникальные традиции. Но когда речь идет о праздновании летнего солнцестояния, можно отыскать немало сходств. Многие народы издревле почитали в этот день богов плодородия, совершали ритуалы для защиты своих родных, обращали к высшим силам просьбы об урожае, приплоде скота, здоровье. В разных уголках Земли древние традиции живы и поныне. С приходом христианства многое изменилось, а в нашей стране даже дата была смещена. Однако люди все еще бережно хранят память о культуре, верованиях и обычаях предков. Наверное, это объясняется тем, что праздник издревле был любимым и важным, а потому даже новая вера не смогла окончательно стереть его из народной памяти. Давайте взглянем, как отмечают день летнего солнцестояния разные народы мира.

Купальская ночь, Россия

Сегодня в нашей стране массовые гуляния проводятся обычно 7 июля – в день Ивана Купалы. Праздник давно обрел христианские черты, его считают днем рождения Иоанна Крестителя, а само слово «Купала» большинство людей сегодня ассоциируют с крестильной купелью. Однако официальные представители духовенства напоминают: ничего общего с христианством праздник не имеет.Это действительно так. Издревле, задолго до Крещения Руси, наши предки-язычники славили Ярилу и Купалу. В самую короткую ночь в году славяне Руси благодарили Землю-матушку за щедрость, собирали целебные травы в лесах и полях, гадали, пили сурью и веселились. Считалось, что и огонь, и вода, и все дары природы в эту ночь обладают магической силой. Однако нельзя было забывать и о том, что граница между мирами истончена, а потому нечисть может легко проникнуть в явный мир из своего навьего подземелья. Отмечалась Купальская ночь обычно в ночь на 21 июня, хотя в некоторых регионах дата могла немного сместиться – на 2-3 дня. Почему же возникла путаница с датами и сегодня многие считают «правильной» датой 7 июля? Все дело в разнице между григорианским и юлианским календарями.

Восход солнца в Стоунхендже

Для многих людей это одно из самых желанных мест в мире для празднования летнего солнцестояния. Оно расположено на основании неолитических структур в Стоунхендже в Великобритании. Гениально разработанная конструкция позволяет насладиться зрелищем: восход солнца в это время года идеально совпадает с кругом, вырезанным в одном из камней.

Теории возникновения Стоунхенджа различаются, но здесь, в день солнцестояния, собираются как искатели мистики, так и любители истории, чтобы засвидетельствовать архитектурное чудо, построенное, как говорят некоторые, для поклонения божествам Земли и Солнца.

Стоунхендж является одной из главных древних загадок, которые исследователи до сих пор не могут объяснить.

Чичен-Ица, Мексика

Еще одно чудо древней архитектуры – пирамиды Чичен-Ица ​​на мексиканском полуострове Юкатан. Это замечательное место для празднования самого длинного дня в году. Благодаря особой конструкции и форме дважды в год здесь можно наблюдать уникальное явление: центральная пирамида Эль-Кастильо купается в чистом солнечном свете с одной стороны и в полной тени с другой.

Тысячи зрителей приходят издалека, чтобы отпраздновать солнцестояние, любуясь этим невероятным зрелищем, в котором пирамида кажется разрезанной надвое. Среди них есть и христиане, и те, кто хранит языческие верования доколумбийской Америки.

Юханнус, Финляндия

Если вы пережили беспощадную зиму вдали от тепла экватора, вы поймете, почему страны с холодным климатом действительно радуются летнему солнцестоянию.

Скандинавы празднуют один из своих главных праздников в начале 20-х чисел июня. В Финляндии этот день называется Juhannus или Midsummer.

Друзья и семьи собираются на дачах в сельской местности, чтобы порыбачить, покататься на лодке, расслабиться в саунах и зажечь костры. Этот праздник также является популярным днем ​​для заключения браков. А те, кто еще не встретил свою любовь, в эту ночь проводят особые ритуалы и поют древние песни, чтобы поскорее обрести свое счастье.

Праздник полуночного солнца, Фэрбенкс, Аляска

Расположенный менее, чем в 250 км к югу от Полярного круга, Фэрбенкс является одним из лучших мест в Соединенных Штатах для празднования летнего солнцестояния. В мае земля часто все еще покрыта снегом, но в конце июня местные жители наслаждаются коротким прохладным летом.

В Фэрбенксе световой день в это время года длится целых 24 часа. И если вы когда-нибудь решите посетить это место в начале 20-х чисел июня у вас будет достаточно времени, чтобы повеселиться на многочисленных мероприятиях. Знаменитый городской фестиваль полуночного солнца длится сутки напролет.

Австрия

Высоко в горах, которыми славится красивый тирольский регион Австрии, вечером разжигают костры, на что людей вдохновляют древние племенные обычаи.

Многие жители отправляются в горы, чтобы почтить древние традиции своего народа, хорошенько повеселиться и насладиться великолепными панорамными видами.

Исландия

Во время празднования солнцестояния любители вечеринок в Рейкьявике предаются веселью. Обычно в это время в городе проходит огромное количество музыкальных мероприятий.

А те, кто хочет отдохнуть от городской суеты, отправляются подальше от шумной столицы. В это время и исландцы, и гости страны могут посетить одну из многочисленных экскурсий по ледникам и древним историческим достопримечательностям.

Весталия, Древний Рим

В более мягком климате, характерном для Средиземноморья, римляне когда-то славили в этот день Весту – богиню Земли. Во время древнего праздника, известного как Весталия, римские женщины традиционно пекли пироги на освященной воде из источника, посещали храм богини и делали ей и ее жрицам подношения. В течение Вестальной недели только женщинам разрешалось входить в храм.

Современные итальянцы все еще воспринимают солнцестояние как время новых начинаний, и страна оживает празднованиями. В Италии в эти дни можно понаблюдать за обрядами воды и огня, которые совершались в древние времена.

Слиннингсбалет, Норвегия

Норвежцы отмечают Sankthansaften – праздник середины лета, и делают они это с тем же энтузиазмом, что и их соседи-северяне. 23 июня каждого года люди по всей стране разжигают костры, танцуют вокруг майского дерева и участвуют в других увеселениях, чтобы отметить наступление долгожданного тепла.

Самый большой костер в стране построен в Олесунне на западном побережье. Как и в нашей стране, исторически этот день в Норвегии связан с Иоанном Крестителем, хотя имеет куда более древние языческие корни.

Празднование Инь Сил, Китай

В древнем Китае мужские силы «ян» и небо почитались во время зимнего солнцестояния, в то время как женские силы «инь» и Земля прославляли в самый длинный день года каждый июнь.

Чтобы отпраздновать, женщины дарят друг другу разноцветные веера и ароматные саше. На юге Китая в этот день готовят блюда из мяса и плодов личи, а на севере страны едят традиционную лапшу. Суть праздника, как и в других уголках земли, заключается в приветствии солнца и благодарении земли. Ну и, конечно же, люди веселятся, просто радуются теплу и лету.