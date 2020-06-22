Администрация Бийска прокомментировала распродажу трамваев обанкротившегося МУПа

Конкурсный управляющий обанкротившегося бийского МУП «Трамвайное управление» Елена Минакова объявила торги, на которых, помимо прочего имущества, планируется реализовать 16 трамвайных вагонов, трамвайный снегоочиститель и подъемно-рихтовочную машину. Как объяснили «Банкфаксу» в пресс-службе городской администрации, речь идет о разукомплектованных трамваях, а потому на пассажироперевозках их реализация никак не скажется.

Как следует из информации, опубликованной на электронной площадке АО «НИС», 14 частично разукомплектованных трамвайных вагонов управляющий планирует сбыть как минимум за 736,2 тысячи рублей каждый, еще два – за 2,2 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Трамвайный снегоочиститель будет стоить меньше – от 635,4 тысяч рублей. Подъемно-рихтовочная машина вышла самой дешевой – 238,5 тысяч рублей. Еще один лот стоимостью 1,1 млн рублей содержит в себе иное имущество – офисную технику, рабочее оборудование и т.д. Всего за 19 лотов управляющий хочет выручить чуть менее 16 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно будет подавать с 29 июня текущего года. Сами торги пройдут 3 августа.

В администрации Бийска на вопрос «Банкфакса» о том, не повлияет ли продажа на услуги трамвайного транспорта в городе, заверили, что речь идет об имуществе, которое уже нельзя было использовать для перевозок, а действующему подвижному составу не грозит продажа по частям. «Они разукомплектованы, они никогда уже никуда не поедут. На сегодняшний день пассажироперевозки в городе осуществляет МУП «Бийскгортранс». На данный момент у этого предприятия 63 единицы трамваев, которые осуществляют перевозки. Никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время могут прекратиться трамвайные перевозки, нет. В любом случае у городских властей есть цель сохранить трамвайное сообщение в Бийске», — прокомментировал начальник пресс-центра администрации Павел Сидоренко.

По его словам, «Бийскгортранс» с прошлого года принял на себя функции пассажироперевозчика, в том числе и автобусного. Своей техники у МУПа нет, и его деятельность скорее можно назвать диспетчерской. 63 трамвая, о которых упоминалось выше, принадлежат «Трамвайному управлению», а «Бийскгортранс» арендует их. Павел Сиротенко в разговоре отметил, что вопрос с техникой для МУПа будет решаться.

Поскольку транспорт принадлежит банкроту, через некоторое время он также будет реализован с торгов. Как объяснила «Банкфаксу» конкурсный управляющий Елена Минакова, кредиторы приняли решение продавать подвижной состав единым лотом, дабы сохранить трамвайное сообщение в городе. Правда, по ее словам, из-за проблем с документами и оценкой пока не ясно, когда именно могут пройти торги.

Нельзя исключать, что «Бийскгортранс» станет одним из участников этих аукционов. Во сколько городу может обойтись выкуп трамваев – сказать сложно. Можно предположить, что город будет возлагать серьезные надежды на помощь из краевого бюджета. По сложившейся практике если имущество долго не могут реализовать единым лотом, кредиторы в итоге могут принять решение о его продаже по частям.

Напомним, что «Трамвайное управление» было признано банкротом в июне 2019 года. Среди его кредиторов на сайте Арбитражного суда Алтайского края указаны УФНС России по Алтайскому краю и МИФНС России № 1 по Алтайскому краю, а также некая Нина Стамболова. Согласно отчету арбитражного управляющего от июня 2019 года, в реестр уже тогда были включены требования кредиторов на сумму 119 млн рублей. Отметим, что в одном из последних отчетов об имуществе должника, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, упоминается подвижной состав в количестве 32 единиц. Их рыночная стоимость оценивалась в 61,7 млн рублей.