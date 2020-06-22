Вдова Кобзона попала в больницу с коронавирусом

Накануне в средствах массовой информации появилась новость о том, что вдову Иосифа Кобзона госпитализировали с коронавирусной инфекцией. На данный момент сама Нелли Михайловна не комментировала эту новость, но как утверждают близкие к ней люди, она в «Лапино» проходит необходимые исследования и лечение.Стоит отметить, что почти все знаменитости, которые заразились коронавирусом, проходили лечение именно в этом медицинском заведении. Так лечился там Стас Михайлов, Надежда Бабкина и ряд других известных пациентов. Именно эту больницу облюбовали знаменитости, которым приходится лечиться от COVID-19. У этого медицинского учреждения есть возможность размещать вип-клиентов, так как в этой больнице созданы все необходимые условия для этого. Прежде всего, пациенты друг с другом не взаимодействуют, персонал также имеет все необходимые средства защиты. Как заявили в «Лапино», в палатах, где лежат знаменитости с коронавирусом, есть отдельная вентиляция.

Правда позволить лечение в палате класса «люкс» может не каждый пациент. Суточное нахождение в таком медицинском учреждении вдове Иосифа Кобзона может обходится в 37 700 рублей. Да и стандартная палата также не всем по карману, так как ее стоимость составляет 29 300 рублей в сутки. В эту цену входит лечение, питание и весь необходимый уход. Ранее Нелли Михайловна рассказала, что чувствует себя хорошо, и с нетерпением ждет, когда закончится режим самоизоляции. Однако из-за болезни вдова Иосифа Кобзона еще нескоро сможет выйти на улицу.Напомним, после смерти мужа Нелли Михайловна сосредоточила все свои силы на развитии его благотворительного фонда. Работа приносит ей хорошее настроение и придает энергии. Огромную поддержку вдове оказывают дети и внуки.