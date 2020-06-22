​39 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 231. Всего выздоровели 3 647 человек (+2 за сутки), 11 умерли, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Число летальных случаев за сутки не изменилось.

В республиканском штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о выздоровлении 32 человек за сутки. Всего выздоровел 3 091 больной, на лечении остаются 1 128. Все новые случаи контактные заражения. 11 человек госпитализированы, 28 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 21, Нижнекамский район — 4, Набережные Челны — 3, по два — в Высокогорском и Елабужском районах. По одному выявили в Альметьевском, Арском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском и Рыбно-Слободском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 1 человек, от 30 до 50 — 15, от 50 до 60 — 9, от 60 до 70 — 8, от 70 до 80 — 6.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 7 600 случаев заражения коронавирусом, из них 32,5% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 592 280 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 068), Московская область (506), Ханты-Мансийский АО (295), Нижегородская область (219), Санкт-Петербург (217).