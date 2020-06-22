17-летняя девушка, когда начинает смеяться падает в обморок

Если большинство людей ценит смешных и веселых друзей, то 17-летняя Билли Ходжсон вынуждена их избегать, так как после общения с ними она часто оказывается в больнице, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Девушка живет с весьма редким расстройством – катаплексия. Это внезапный и неконтролируемый мышечный паралич. Как только Билли испытывает сильные эмоции или смеется, она сразу же падает в обморок. Девушка пока что нашла только один способ борьбы с проблемой: она обходит десятой дорогой своих веселых друзей, которые своим искрометным юмором заставляют ее все время смеяться. Билли является жизнерадостной открытой натурой, поэтому до сих пор не может принять то, что ей нужно огородиться от таких же людей. Девушка не может оставаться собой до конца. Болезнь впервые проявилась в 14 лет в школе. С тех пор американка аккуратно выбирает компании для общения, а также постоянно напрягается при разговоре с незнакомцами. Девушка не в состоянии контролировать тело. Усугубляет ситуация факт, что она находится в сознании, всё анализирует. Средств от катаплексии не имеется. В аптеках продаются только лекарства, которые воздействуют на некоторые раздражители. Билли и её родные уже смирились с мыслью, что придется всю жизнь сдерживать смех. Друзья американки стараются не шутить, они относятся с пониманием. Если кто-то и пошутил, то сразу же пытается замолчать. От резкой тишины Билли становится только смешнее. Нередко подобные моменты становятся темой для шуток. К счастью, девушка справляется со своими эмоциями. Мириться с проблемойиногда очень сложно, но подросток старается не терять позитивного настроя.