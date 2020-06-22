«Единая Россия» определилась с победителями праймериз в Алтайском крае

В Алтайском крае партия власти «ЕР» определила кандидатов в депутаты АКЗС и органов местного самоуправления, сообщили на сайте регионального отделения.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"

Дмитрий Лямзин

На праймериз (предварительном голосовании) отбирали кандидатов на осенние выборы.

«На территориях трех одномандатных избирательных округов АКЗС — в Барнауле (округ № 26), Бийске (№ 31), Краснощековском, Курьинском, Чарышском и Шипуновском районах (№ 12), где 13 сентября 2020 года состоятся довыборы депутатов краевого парламента», — уточнили в партии.

Путем рейтингового голосования из 15 вероятных кандидатов определили трех представителей «ЕР» на предстоящие выборы.

На округе № 12 выдвигается председатель потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев. На округе № 26 — гендиректор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» Артем Шамков. На округе № 31 — гендиректор ООО «Специалист» Григорий Бахтин.

Также в партии определили кандидатов на выборы депутатов органов местного самоуправления — там осенью будут разыгрываться около 400 мандатов.

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