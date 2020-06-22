За сутки в России выявили 7600 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 7?600 зараженных коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрированы 592?280 заболевших. Из новых случаев 2?473 (32,5%) выявлено у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Кроме того, из больниц выписали за сутки 4 705 человек. Общее число выздоровевших от болезни — 344 416 пациентов.

Москва и многие другие города страны постепенно начали снимать ограничения, которые были введены в связи с пандемией. Например, власти Москвы на прошлой неделе приступили ко второму этапу снятия ограничений — открылись летние веранды кафе и ресторанов, музеи, зоопарки, стоматологии. До этого работу возобновили парикмахерские, непродовольственные магазины и салоны красоты.

Тем не менее коронавирус в Москве еще окончательно не побежден, напоминают в Роспотребнадзоре и призывают к соблюдению необходимых мер безопасности. Так, главным условием возобновления работы является постоянная дезинфекция помещений и использование персоналом средств индивидуальной защиты. Необходимо обеспечить социальное дистанцирование, а всем сотрудникам и посетителям будут измерять температуру