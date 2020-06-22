Ученые выяснили, какая самая вредная поза для сна

Специалисты из клиники Майо проанализировали десяток поз и пришли к выводу, что сон на животе является самым вредным из всех других вариантов. По возможности людям лучше изменить свои привычки, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Американские эксперты провели большое исследование. Результаты выдались удручающими для тех, кто любит спать на животе. Как оказалось, во время сна на животе человек не может дышать полной грудью, как итог – ухудшение кровообращения. Также было установлено, что после такого «отдыха» нередко появляются боли в спине, шейном отделе и конечностях. Связано это с возрастающей нагрузкой на позвоночник. Не менее интересными выдались результаты о дневном сне. Как было установлено, отдых посреди дня не только вреден, но и является сигналом развития серьезных заболеваний. Склонность к дневному сну особенно наблюдается у людей с болезнью Альцгеймера. Возможны и другие заболевания, которые делают человека сонливым и менее продуктивным в течение дня. Люди с различными проблемами никогда не упустят возможности поспать днем, к тому же, они часто более активны в ночное время. Из-за дневного сна страдает отдых ночью. По словам ученых, у здоровых людей не должно появляться желания поспать в светлое время суток. Полезный дневной сон прекращается примерно в 7 лет. Устраивать отдых посреди дня допустимо только детям и пожилым людям, которые часто имеют нарушенный режим дня. К вопросу нарушения ночного сна стоит подходить серьезно, поскольку его недостаток может стать причиной серьезных заболеваний или рецидивов. Лучше пожертвовать дневным сном в пользу ночного, чтобы оставаться здоровым и энергичным.