Мы живем в имитированной Вселенной: ошеломляющая гипотеза ученых

Институт исследований квантовой гравитации решил изучить, насколько реальна та реальность, в которой мы обитаем. Учёные полагают, что все существа на планете и предметы могут не существовать физически, а быть лишь сложнейшей симуляцией Вселенной, имитирующей свое существование, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Научный мир называет теорию экспертов весьма спорной, но при этом не отрицает, что она может иметь много общего с реальным положением вещей. До сих пор, к примеру, нет адекватного объяснения, почему атомы хаотично меняют своё поведение в случае наблюдения за ними.Специалисты из Quantum Gravity Research (Лос-Анджелес, Институт теоретической физики) базируют свою теорию на панпсихизме, которая гласит, что всё в природе является живым. Вселенная является «странной петлей», в ней отсутствуют продвинутые существа, а всё происходящее – это самоимитация (все элементы порождаются из «чистой мысли»). Ученые часто обращаются к работе «Живем ли мы в компьютерной симуляции?», написанной философом Ником Бостромом. Мужчина считает, что мы можем являться продуктом какой-то сложной компьютерной модели. Американские ученые отходят от сложных вычислительных процессов: по их мнению, Вселенная – ментальная имитация самой себя. Теория тесто связана с квантовой механикой, Вселенная для ученых – одна из многочисленных моделей квантовой гравитации.Новая гипотеза отрицает любую физическую реальность: всё в мире – симуляция, элементы существуют только в виде информации. Вселенная может «самореализоваться» в свое существование, где имеется множество алгоритмов и правил. Космическое пространство и всё в нем строится само по себе: для начала процессов достаточно лишь мысли.