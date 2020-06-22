Нынешняя рабочая неделя будет сокращенной

Роструд напомнил, что текущая рабочая неделя будет сокращенной в связи с проведением парада Победы в среду, 24 июня.Будет ли 24 июня выходным?Да. Согласно указу президента, 24 июня 2020 года объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты. Но праздничным этот день будет только в 2020-м.В соответствии с указом президента России, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня, отмечается в сообщении Роструда.

Почему 24 июня?

75 лет назад в этот день состоялся исторический парад победителей. 24 июня 1945 года по Красной площади прошли бойцы, которые сражались под Москвой, защищали Ленинград, штурмовали Берлин. Это был первый в истории СССР военный парад Советской армии, вернувшейся домой с победой над фашисткой Германией.

Будет ли сокращенным днем 23 июня?

В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. Также в ведомстве напомнили, что 23 июня не считается предпраздничным днем, и его продолжительность не будет сокращаться.