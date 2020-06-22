Объем частного богатства россиян шестнадцатикратно увеличился за 20 лет

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Объем частных финансовых состояний россиян за последние 20 лет вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование консалтинговой компании BCG.

При этом сейчас 44% богатства Восточной Европы приходится на граждан России, в то время как в 1999 году этот показатель был равен 24,8%.

Отмечается, что быстрее всего финансовое состояние россиян улучшалось в период с 1999 года по 2014 год, тогда среднегодовой рост составлял 13,5%.

В промежутке между 2014 и 2019 годами этот рост снизился до 11,7%, а в 2018-2019 годах — до 10,4%.

При этом частные состояния за последние 20 лет утроились — с $80 трлн они возросли до $226 трлн.

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