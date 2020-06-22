Путин: обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены

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Путин: обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены
Путин: обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры нынешнего состава Вооруженных сил России достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны, передает ТАСС.

Современное поколение военных также хранит верность традициям, отметил глава государства.

«Мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены», — заключил он.

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