Путин: обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены

close
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Российский президент Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры нынешнего состава Вооруженных сил России достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны, передает ТАСС.
Современное поколение военных также хранит верность традициям, отметил глава государства.
«Мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены», — заключил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин считает память о войне для россиян абсолютно священной
— Путин приехал в главный храм Минобороны