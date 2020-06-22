Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале дня

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Курс рубля немного снижается в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 мск понедельника, 22 июня, поднялся на 6 копеек — до 69,5 руб., курс евро — на 12 копеек, до 77,77 руб.

При этом августовский фьючерс на нефть Brent растет на 0,09% — до 42,23 доллара за баррель.

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