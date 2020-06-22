​Путин приехал на открытие главного храма ВС РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник приехал в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке на открытие главного храма Вооруженных сил РФ. В мероприятии также принимают участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Путин отметил, что Великая Отечественная война показала неимоверную силу и стойкость русского народа.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране, нравственные заветы, от которых мы не имеем права отступить, и никогда не отступим», — сказал глава государства.

Министерство обороны РФ объявило о завершении строительства храма 9 мая. Его возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм построили на добровольные пожертвования граждан и организаций, которые поступали в специально созданный благотворительный фонд «Воскресение».

На территории комплекса планируют создать галерею «Дорога памяти» длиной 1418 шагов — по числу дней Великой Отечественной войны. В ней разместят данные о более 33 млн участников войны и их сохранившиеся фотографии. В ходе строительства в храме появилась мозаика с Путиным, которую впоследствии убрали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что президент считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.