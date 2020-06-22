Лукашенко призвал граждан не вестись на уловки «политических шарлатанов»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не вестись «на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов», пишет его пресс-служба.

«Они будут использовать все… Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», — сказал Лукашенко.

Президент также заявил, что Белоруссия будет действовать самостоятельно. По его словам, гражданам не нужно переживать и напрягаться.

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