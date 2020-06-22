Болтон планирует проголосовать за Байдена на выборах президента США

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Президент США Дональд Трамп и советник по национальной безопасности Джон Болтон во время мероприятия…

Andrew Harnik/AP

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон сообщил, что на грядущих выборах главы государства хочет отдать свой голос кандидату от демократов Джозефу Байдену. Об этом он сказал в интервью британской газете The Telegraph.

Он заявил, что планирует поддержать Байдена, поскольку Трамп не способен увидеть разницу между личными и национальными интересами, а также у нынешнего американского лидера нет последовательной стратегии для страны.

При этом экс-советник признался, что в 2016 году голосовал за Трампа.

«Увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп. — прим. ред.) не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать», — сказал Болтон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Болтон заявил об отсутствии у Трампа долгосрочной стратегии по РФ и Китаю

— Трампа сместят военные: Байден пророчит переворот в США

— Трамп считает Байдена на выборах слабее Клинтон

Источник