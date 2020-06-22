Представители Ефремова перестали настаивать на выплате компенсации

Представители актера Михаила Ефремова отказались от идеи заплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«Мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд», — сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее Пашаев сообщил, что семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, передумала насчет денег. По его словам, брат погибшего «готов на все», но если это одобрит адвокат семьи Захарова. Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский позже сообщил, что они не соглашались на компенсацию. Он заявил, что 16 июня брату погибшего звонил адвокат артиста, однако тот сообщил ему, что договариваться о встрече необходимо с адвокатом семьи.

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за рульАдвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.

Ранее ведущий Андрей Малахов в эфире своего шоу предположил, что Ефремов запил после заявления его дочери о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако Эльман Пашаев эту версию назвал чушью. По словам юриста, актер вовсе не удивился поступку своей дочери, поэтому едва ли он переживал по этому поводу.

Адвокат также рассказал, что произошло в тот роковой вечер 8 июня.

Как заявил юрист, в тот день актеру позвонил его друг, известный человек, который сейчас находится на Украине. Он рассказал, что его жена и дочь в очень тяжелом состоянии находятся в больнице и попросил у Ефремова помощи.

Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. В тот день как раз был православный праздник (7 июня была Троица, 8 июня — Духов день) и по этому поводу Михаил выпил, но решил выручить друга, поэтому сел за руль. Со слов Пашаева, его подзащитный — отзывчивый человек и не мог не помочь знакомому, а потому без раздумий направился в клинику.

Адвокат 56-летнего актера также добавил, что Ефремов — добросовестный человек, поэтому не станет выкручиваться из сложной ситуации, в которой оказался.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.