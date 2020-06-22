Власти Новосибирской области определились с судьбой режима самоизоляции

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, как рассказали в пресс-службе правительства региона, вводятся дополнительные ограничения.

Режим самоизоляции в Новосибирске продленГлава региона подписал новую редакцию соответствующего постановления, которое ранее действовало до конца мая. В частности, документ подразумевает распространение масочного режима на всех сотрудников предприятий и организаций, находящихся на рабочих местах.

Маски обязательны в общественном транспорте, включая такси, и на остановках, их необходимо надевать при посещении магазинов, аптек, вокзалов и прочих объектов, которые продолжают работать в период самоизоляции.

Отдельно отмечается, что предприниматели не должны допускать на объекты граждан, не соблюдающих масочный режим. Нарушителям следует отказать в обслуживании. Ранее подобные меры носили рекомендательный характер.

Приостановлено проведение культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, посещение зданий, предназначенных для их организации.

Что разрешено

Не запрещена работа многофункциональных центров. Они будут действовать в прежнем режиме – через предварительную запись онлайн. Постановлением не запрещены прогулки, которые разрешили в начале мая. То же самое касается занятий спортом на уличных площадках.

Всё ещё возможен выход на улицу в случае необходимости – в аптеку, ближайший магазин или на работу. Продолжают функционировать и рынки, которые открылись в начале недели, но с небольшой оговоркой – вещами на них торговать нельзя.

На этом короткий список разрешённых действий горожан в период самоизоляции завершается.

Режим самоизоляции в регионе действует с 31 марта.