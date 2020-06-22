Названы россияне, которым поднимут пенсии с 1 августа

Размеры накопительных пенсий россиян вырастут с 1 августа 2020 года на 9,13 процента. Пенсионный фонд (ПФР) сообщил, что перерасчет будет беззаявительным, и на него могут рассчитывать около 80 тысяч пенсионеров-получателей накопительных пенсий.

Кому с 1 августа повысят пенсии и на сколько?Пенсионные накопления начали выплачивать в России в 2012 году. Такая пенсия в целом невысока, если сравнивать с размером основной, которой является страховая пенсия по старости. По информации ПФР, средняя накопительная пенсия в нашей стране сегодня достигает отметки в 956 рублей ежемесячно. Средняя срочная пенсионная выплата пенсионера-участника программы софинансирования составляет при этом 1705 рублей.

Из сообщения ПФР следует, что выплаты повысят также участникам программы, ориентированной на софинансирование пенсионных накоплений, получающих сформированные финансовые средства как не накопительные, а срочные, то есть на протяжении того периода, который определяет сам пенсионер.

С 1 августа такие пенсии вырастут на 7,99 процента у 32 тысяч пенсионеров, участвующих в программе софинансирования.

Накопительные выплаты представляют собой второй уровень пенсионной системы, накладываемый на основу в виде страховых пенсий либо пенсий по гособеспечению.

«Именно поэтому суммы выплат адекватны данному уровню», — поведали представители ПФР.

Кроме того, на пенсию по-прежнему отправляются сейчас граждане, пенсионные накопления которых были сформированы за непродолжительный период времени, а потому достигли небольшой суммы. По мере ухода на заслуженный отдых граждан 1967 г. р., накопления которых были сформированы в полном объеме, накопительные пенсии будут расти, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основную часть денег в так называемой накопительной системе сформировали обязательные страховые взносы, обеспеченные российскими работодателями за период с 2002-го по 2013-й год. Отчисления страховых взносов в 2014–2022 гг. были «заморожены».