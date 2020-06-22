Вскрылись новые подробности о состоянии Заворотнюк

Стали известные новые подробности о состоянии здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, народная любимица действительно пошла на поправку, и это не может не радовать её огромную армию поклонников, тех, кто вырос на сериале «Моя Прекрасная Няня» и переживает за артистку.

«Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама», — рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.

Анастасии Заворотнюк удалось невероятное, никому не удалось увидеть актрису во время болезни. Семья бережно охраняла актрису и видимо это тоже сыграло свою положительную роль.

«Во время лечения актриса принимала гормональные препараты, из-за чего сильно прибавила в весе. Но как только перестала принимать гормоны, похудела», — добавил друг Чернышева.

Напомним, официальная информация о том, что актриса борется с раком головного мозга появилась только в середине мая. До этого в прессе появлялось много неподтвержденной информации о состоянии здоровья главной героини сериала «Моя любимая няня». Но лишь в мае директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук» Александр Макаров подтвердил, что у Заворотнюк была диагностирована глиобластома, которая является одной из наиболее агрессивных форм опухолей мозга.